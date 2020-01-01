«أوقاف الإسماعيلية»: تشديدات على المساجد لمنع فتحها لصلاة العيد

قال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية ستشن حملات تفتيشية على جميع مساجد المحافظة، للتأكد من عدم فتحها أمام المصلين لأداء صلاة العيد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لتجنب العدوى بفيروس "كورونا" المستجد.وأكد بدران أن الحملات التفتيشية ستشمل جميع مساجد المحافظة، وسيتم تنفيذ عقوبات على المخالفين لذلك، مع السماح للمساجد بإذاعة تكبيرات العيد فقط.وأوضح بدران أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ويستحب أن تكون فى جماعة، ويجوز أن يصلي المسلم العيد فى البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت فى المساجد، على أن تكون الصلاة ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام فى الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات فى الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويسلم، ولا تسن الخطبة بعد أداء الصلاة.