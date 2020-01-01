محافظ الغربية: توافر أنواع الوقود و273 أسطوانة غاز لأهالي زفتى

تواصل محافظة الغربية حملاتها التموينية المكبرة بمراكز ومدن المحافظة في سبيل توفير كافة السبل لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.وأكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، توافر جميع أنواع الوقود في المحطات، تيسيرًا على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وفي السياق ذاته، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية بالمرور اليوم على المستودعات ومحطات الوقود بمدينة زفتى، وتم الإشراف على التوزيع، وتم الدفع بعدد 273 أسطوانة منزلية لتوزيعها داخل المدينة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.