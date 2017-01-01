الأردن: 4 إصابات جديدة بكورونا
الخميس 30/يوليه/2020 - 06:33 م
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس مقابل 23 حالة شفاء كانت تتعالج في المستشفيات الحكومية.
وأشارت الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ انتشار وباء كورونا في البلاد وصل إلى 1191 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأشارت الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ انتشار وباء كورونا في البلاد وصل إلى 1191 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.