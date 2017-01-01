الأردن: 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس مقابل 23 حالة شفاء كانت تتعالج في المستشفيات الحكومية.وأشارت الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ انتشار وباء كورونا في البلاد وصل إلى 1191 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.