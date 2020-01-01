العراق: 68 وفاة و2963 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 121263 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن تسجيل 68 حالة وفاة.وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 4671 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 85546 بعد تسجيل 2085 حالة شفاء اليوم أيضًا.