14 وفاة و602 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
الخميس 30/يوليه/2020 - 06:28 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 29831 حالة.
وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل 14 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1200 في الجزائر.
وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل 14 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1200 في الجزائر.