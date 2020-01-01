14 وفاة و602 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 29831 حالة.وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل 14 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1200 في الجزائر.