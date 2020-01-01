أسقف الوادي الجديد يُهنئ محافظ الإقليم بعيد الأضحى

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأعرب أرسانيوس عن تمنياته بكل الخير والسلام والمحبة لجميع أهالي المحافظة ودوام الاستقرار الأمني بمراكز المحافظة وجميع ربوع بلادنا الغالية مصر.كما عبر الزملوط عن سعادته بهذه التهنئة، والتي تؤكد سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، لافتًا إلى أن الزيارة تعد أبلغ تعبير على المحبة والمودة الراسخة بين أبناء الشعب الواحد على مر العصور.