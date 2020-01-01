رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط فني تكييف سرق أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية بالوايلي

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:14 م
ضبط فني تكييف
ضبط فني تكييف
طباعة
نجحت مباحث قسم شرطة الوايلي، في كشف غموض سرقة مبلغ مالي من مكتب التأمينات الاجتماعية الكائن بدائرة القسم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة فني تكييف وتم القبض عليه.

تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (مدير أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية الكائنة بدائرة القسم) باكتشافه وجود كسر بشاشة إحدى ماكينات الصراف الآلى وإحداث تلفيات بأبواب منفذين للصرف وكسر إحدى الخزن "خالية من العهدة المالية، والعثور بداخل أحد المكاتب على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، عبارة عن (جاكوش، مقص حدادى، مفكات، مفاتيح مصطنعة).

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فنى تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة - له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل للمبنى محل الواقعة بأسلوب "التسلق" وإحداث التلفيات المنوه عنها باستخدام الأدوات التى عُثر عليها بمحل الواقعة، وأضاف بتمكنه من سرقة (مبلغ 14625 جنيه) من داخل درج حديدى خاص بأحد مكاتب الموظفين بالمبنى محل الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، وقرر بعدم اكتشافه سرقة المبلغ المالى المشار إليه أثناء إجراء الجرد على الكتب محل الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

الصور

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 38 في انقلاب أتوبيس بـ«صحراوي قنا»

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

أضحية فاسدة.. تحذيرات من شراء مواشي «الجلالة» في عيد الأضحى

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

منوعات

دعاء يوم عرفه لغير الحاج 2020 -1441

الآن.. بطاقات معايدة تهنئة عيد الأضحى المبارك 1441

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2020 للأصدقاء والأحباب

تعاون بحثي بين روسيا وأمريكا حول كورونا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
المزيد

الثقافة

ثقافة الجيزة تستعرض معالم المحافظة بفيلم وثائقي

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»

في قصة الأعداء.. تشيخوف يحكي صراع الطبقات

دائرة الفنون العراقية تطلق مهرجانها الأول للصورة الفوتوغرافية