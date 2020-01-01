ضبط فني تكييف سرق أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية بالوايلي

نجحت مباحث قسم شرطة الوايلي، في كشف غموض سرقة مبلغ مالي من مكتب التأمينات الاجتماعية الكائن بدائرة القسم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة فني تكييف وتم القبض عليه.تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (مدير أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية الكائنة بدائرة القسم) باكتشافه وجود كسر بشاشة إحدى ماكينات الصراف الآلى وإحداث تلفيات بأبواب منفذين للصرف وكسر إحدى الخزن "خالية من العهدة المالية، والعثور بداخل أحد المكاتب على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، عبارة عن (جاكوش، مقص حدادى، مفكات، مفاتيح مصطنعة).وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فنى تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة - له معلومات جنائية).عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل للمبنى محل الواقعة بأسلوب "التسلق" وإحداث التلفيات المنوه عنها باستخدام الأدوات التى عُثر عليها بمحل الواقعة، وأضاف بتمكنه من سرقة (مبلغ 14625 جنيه) من داخل درج حديدى خاص بأحد مكاتب الموظفين بالمبنى محل الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، وقرر بعدم اكتشافه سرقة المبلغ المالى المشار إليه أثناء إجراء الجرد على الكتب محل الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.