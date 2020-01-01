النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة عثر عليها طافية بترعة في البدرشين

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة فتاة طافية بترعة فى البدرشين، كما أمرت بتشريحها وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة؛ لمعرفة أسبابها.وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة فتاة طافية بترعة فى البدرشين، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طافية بإحدى الترع بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة، انتشل رجال المباحث الجثة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف هويتها، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه فى الوفاة، وأخطرت النيابة للتحقيق.