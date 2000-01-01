تفاصيل خطة قطاع الأعمال للتيسير على العاملين خلال عيد الأضحى

ساهمت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة في التيسير على العاملين في الشركات خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال قيام كل شركة وفقًا لميزانيتها بصرف منحة عيد الأضحى المبارك.كما قامت الشركات بتنظيم جداول الحضور والإجازات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتم حضور القطاعات الأمنية والإنتاجية التي لا تتوقف في الإجازات في المصانع بنظام الدوريات.واشتملت استعدادات الشركات على عمل الشركة القابضة للنقل البري في دعم الأتوبيسات التي تتنقل بين المحافظات في إطار التيسير على المواطنين للسفر بين المحافظات ولمنع الازدحام في المواصلات.كما وجهت وزارة قطاع الأعمال، الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لها بصرف منحة للعاملين خلال شهر يوليو الجاري، نصف شهر من الأجر الأساسي (مضافة إليه العلاوات) بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى جانب الأجر الأساسي مضافًا إليه 50% من بند الإثابة والحوافز التي كان يحصل العاملون عليها قبل الجائحة.فيما أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن صرف منحة للعاملين للشركات التابعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.وأضافت الشركة في منشور للشركات التابعة أنه سيتم صرف المنحة بنفس ما تم صرفه في عيد الفطر المبارك وبنفس الضوابط أي بواقع شهر ونصف من الأجر الأساسي بحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه.