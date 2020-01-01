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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبلة الكحلاوي توضح سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:55 م
الدكتورة عبلة الكحلاوي
الدكتورة عبلة الكحلاوي
رباب الأهواني
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أجهشت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، بالبكاء على الهواء، أثناء حديثها عن يوم عرفة وأفضاله وحجم الثواب فيه.

وقالت عبلة الكحلاوي، خلال حوارها ببرنامج "اللهم تقبل"، المذاع عبر فضائية "mbc"، اليوم الخميس، إن الحاج يمنح شهادة ميلاد جديدة، وصحيفة أعمال جديدة ويعود كيوم ولدته أمه، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذا اليوم إلى السماء الدنيا، ويباهي بعباده الملائكة، ويقول "انظروا عبادي جاءوني شعثًا غبرًا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، ولم ير يوم أكثر عتقًا من النار من هذا اليوم".

ودعت الداعية الإسلامية الله أن يرحمنا ويرفع البلاء ويعفو عنا، مشددة على أن الطواف والحج حج قلوب، فهناك من على فراشهم لا يرون البيت الحرام ولكنهم يرون رب البيت، وعلينا أن ندعوه ونرجوه أن يرفع عنا بلاء ووباء كورونا.

وأكدت أن صوم يوم عرفة يغفر ذنوب عام قبله وذنوب عام بعده، وسبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم أن سيدنا آدم وحواء تعارفوا فيها، حيث نزل آدم في الهند ونزلت حواء في جدة والتقوا في عرفات الله، وقيل لأن سيدنا جبريل عليه السلام عرف سيدنا إبراهيم عليه السلام مناسك الحج بهذا المكان.

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