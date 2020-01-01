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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تفاصيل خطة عمل «الأوقاف» خلال عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:52 م
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
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اجتمعت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من: الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أيمن أبوعمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور محمد الشحات أبوستيت مدير عام متابعة التكليفات، وعبدالحميد عمر مدير عام مكتب الوزير، ورفيق إبراهيم القاضي مدير عام المكتب الفني.

وناقشوا خلال الاجتماع سير العمل الدعوي وخطبة عيد الأضحى المبارك، وخطبة الجمعة، ومتابعة مشروع صكوك الأضاحي، وذبح الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح، وجمع جلود الأضاحي، ومتابعة تنفيذ التعليمات بشأن التزام الحياد في الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ.

وخلال الاجتماع، ناقشت غرفة عمليات الوزارة متابعة خطبة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بالضوابط الاحترازية نفسها، والتأكيد على غلق جميع المساجد في هذا التوقيت، واقتصار الأمر على إذاعة تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن الكريم.

كما ناقشت متابعة أداء خطبة الجمعة، والتي ستؤدى بمسجد التليفزيون، مع التأكيد على رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل، والالتزام بتعليمات الوزارة وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة.

وأكدت غرفة العمليات أن الأوقاف برجالها القائمين على مشروع صكوك الأضاحي في استعداد كامل للإنابة عن كل من يرغب في أداء سنة الأضحية، سواء من خلال الدخول على خدمة فوري: (تبرعات- وزارة الأوقاف– صك الأضحية) أو الدفع مباشرة في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه، كما يمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتس على الأرقام التالية: (01008806466– 01120857330– 01202527258) يصلك مندوبنا فورًا حيث كنت في البيت أو المحل أو العمل في أي مكان على أرض مصر، أو تواصل مع أقرب مديرية أو إدارة أوقاف في محيط إقامتك، كل ذلك ابتغاء مرضاة الله (عز وجل)، وخدمة لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.

وشددت اللجنة على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه، وعدم الانحياز دعائيًّا لأي مرشح على حساب آخر، مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني.

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