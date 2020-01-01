بث مباشر.. نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا، نقلا عن فضائية "القرآن إتش دي"، نفرة الحجاج من جبل عرفات إلى مشعر المزدلفة بالمملكة العربية السعودية، ضمن أداء شعائر فريضة الحج.وبدأ سير قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة ليصلّوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين من فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.وجندت وزارة الشئون الإسلامية كوادرها لضمان انسيابية دخول الحجاج عبر مداخل مخصصة وإجراء الفحوصات لهم وتوزيع هدية لكل حاج عبارة عن سجادة ومعقمات وباركود لمصحف المدينة النبوية وباركود للمكتبة الإسلامية الشاملة، التي من خلالها يتم تحميل الكتب والمطبوعات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، بما فيها صفة الحج والعمرة والأحكام المتعلقة فيها.