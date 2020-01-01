الأنبا كاراس يترأس عشية عيد القديس أبانوب بسمنود

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود- الغربية، اليوم الخميس، بصلاة عشية عيد استشهاد القديس أبانوب النهيسي وتطييب جسده، بالكنيسة ذاتها.وترأس صلاة عشية عيد القديس أبانوب النهيسي، الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى وتوابعها، من داخل هيكل كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، بمشاركة عدد محدود من الكهنة.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد احتفلت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال يوليو الجاري، بعيد الرسل وذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس، والقديس بولس، في روما على يد نيرون، ويعد قداس هذا العام قداسًا استثنائيًّا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.واحتفل الأقباط في هذا العيد بصلوات القداس الإلهي "أونلاين" بشكل استثنائي، وفطر الأقباط على مأكولات حيوانية بعد صوم استمر على مدار 33 يومًا متتاليًا.وصوم الرسل هو الصوم الوحيد على الإطلاق فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى ليس له موعد ثابت أو عدد من أيام الصوم الثابتة، بل له حسابات خاصة ومختلفة منذ تم تأسيسه.