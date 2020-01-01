كوريا الجنوبية: عودة 72 عاملًا كوريًا إلى بلادهم من العراق غدًا

أعلنت السفارة الكورية الجنوبية في العراق، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يصل 72 مواطنًا من عمال البناء الكوريين إلى بلادهم غدا الجمعة.وقال مسئول بالسفارة الكورية لدى العراق إن 72 مواطنًا من الراغبين في العودة إلى كوريا الجنوبية من العراق سيعودون على متن طائرة مستأجرة، باستثناء القوى العاملة المطلوبة، ومن بينهم مواطن مصاب بـ"كوفيد- 19" خرج من المستشفى بعد تحسن حالته، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.كما أضاف: "أنه إلى جانب المواطن المصاب بكورونا الذي سيعود إلى الوطن على متن طائرة مستأجرة، سيتم نقل مواطن آخر مصاب إلى الوطن على متن طائرة إسعاف جوي أعدتها الشركة التي يعمل فيها".يُشار إلى أنه في الوقت الذي تستأنف فيه الحكومة العراقية رحلاتها الدولية الأسبوع الماضي، قد يكون من الممكن أن يعود العمال الكوريون الآخرون إلى الوطن عبر رحلات جوية منتظمة تسيرها الخطوط الجوية الإماراتية والقطرية، بدلا من الرحلات المستأجرة، وبعد عودة الـ72 عاملا إلى كوريا، سيبلغ عدد العمال الكوريين المتبقيين في العراق حوالي 400 عامل.