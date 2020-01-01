بالأسماء.. إصابة 38 في انقلاب أتوبيس بـ«صحراوي قنا»

الستار محمد، 30 عاما، عبير كامل النجار، 23 عاما، قاسم محمد علي، 4 أعوام، إيزيس ذكرى جرجس، 26 عاما، حسني محمد أحمد، 26 عاما، إسلام محمد عبدالفتاح، 19 عاما، مريم أحمد حساني، 7 أعوام، كريمة حمزة حسين، 30 عاما، عبدالرحمن محمد أبوبكر، 22 عاما، سنه محمد إبراهيم، 61 عاما، مروة محمد أبوبكر، 16 عاما، إبراهيم محمد أبوبكر، 18 عاما، أحمد حساني حسنين، 38 عاما، جنا أحمد حساني، 6 أعوام، نوران أحمد حسان، 3 أعوام، أحمد رمضان مرضى، 19 عاما، عبدالرحمن عبدالوهاب محمد، 29 عاما، يوسف حسان محمد، 26 عاما، يوسف إبراهيم سيد، 13 عاما، عبدالرءوف شكري محمد، 40 عاما.



وتبين، حسب تقرير مرور قنا، اختلال عجلة القيادة من يد السائق إثر انفجار الإطار الأيمن الأمامي، ونقلوا المصابون إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

أصيب 38 شخصا بينهم 5 أطفال إثر انقلاب أتوبيس على طريق "قنا- سوهاج" الصحراوي، ونقلوا جميعا إلى مستشفى قنا الجامعي.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي "الجيش" بالكيلو 50، نتجت عنه إصابة كل من: هاني جرجس شحاتة، 28 عاما، وليد عبدالجواد أمين، 38 عاما، أحمد فتحي سنوسي، 30 عاما، أحمد إدريس حسن، 27 عاما، عمر أبوالحجاج زكي، 20 عاما، أحمد حسن أبوالمجد، 25 عاما، الشيباني صلاح عبدالعال، 24 عاما.كما أصيب أيضا كل من: محمد عبدالسميع قريش، 19 عاما، البدري عنتر البدري، 19 عاما، محمد حماد سليمان، 38 عاما، محمد كمال مجدي، 34 عاما، طارق حجاج سيد، 24 عاما، سيد حسن محمد، 30 عاما، محمود ثابت محمود، 26 عاما، حسن شحات سيد، 29 عاما، نهاد مصطفى حسين، 27 عاما، مصطفى عبدالدايم مصطفى، 24 عاما، سحر محمد أحمد يوسف، 50 عاما.كما أصيب الآتي: عبد