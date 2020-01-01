«الشعب الجمهوري» بأبوكبير يوزع طن لحوم على الأسر الفقيرة

قامت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية بتوزيع طن من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بعدد ٧ وحدات محلية وما يقارب ٢٠٠ قرية وعزبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأشار الدكتور ثروت مهني، أمين حزب الشعب الجمهوري بمركز ومدينة أبوكبير، إلى أن أمانة الحزب قامت بتوزيع طن من اللحوم البلدي على الأسر الأكثر استحقاقًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.وأكد العميد أحمد الألفي، مساعد أمين التنظيم لشئون المحافظات بالأمانة المركزية للحزب، أن أمانة حزب الشعب الجمهوري في أبوكبير مستمرة في دعم مؤسسات الدولة المصرية والجمعيات الأهلية لمساعدة المواطنين خاصة في الظروف التي تمر بها مصر، بجانب دعم المواطنين والعمالة غير المنتظمة، وكذا دعم مستشفيات العزل والأطقم الطبية ومبادرات تعقيم وتطهير بجميع أنحاء مركز ومدينة أبوكبير.وأشار الألفي إلى أن الحزب يسعى إلى الارتقاء بالحياة السياسية المصرية، وأن يضرب حزب الشعب الجمهوري نموذجًا في الأداء داخل المجالس المنتخبة، وهو الهدف الذي يسعى إليه الحزب في الفترة الحالية.