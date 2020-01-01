ترامب يقترح تأجيل انتخابات الرئاسة خوفًا من «التزوير»

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، محذرا من وقوع عمليات احتيال إذا تم إجراء الانتخابات عبر البريد.وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إنه في حال إجراء الانتخابات الرئاسية والتصويت عبر البريد الالكتروني سيكون عام 2020 هو أكثر الانتخابات غير الدقيقة والاحتيالية في التاريخ.وأكد ترامب أنه في حال حدوث ذلك سيكون أمرا محرجا للغاية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يجب تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل بين ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.