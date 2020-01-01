رمضان عبدالمعز: عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة

قال رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن يوم عرفة أعظم أيام الدنيا، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة.وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن يوم عرفة نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا".وتابع رمضان عبدالمعز، أن اليهود يحسدوننا على هذا اليوم، ولو كان لديهم هذا اليوم لقالوا عنه لو كان عندنا لاتخذناه عيدًا.