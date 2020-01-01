قداسة البابا يُهنئ مفتي الديار بعيد الأضحى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول عيد الأضحى المبارك.وجاء نص برقية قداسة البابا تواضروس الثاني لمفتي الديار المصرية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك:فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، دمتم في رعاية الله وحفظه.