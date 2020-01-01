البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحلول عيد الأضحى المبارك.وجاء نص برقية قداسة البابا تواضروس الثاني لتهنئة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك:فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك.داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك دمتم في حفظ الله ورعايته.