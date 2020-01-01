محمد رمضان يُهنئ الجمهور بالعيد: «سلامتك نمبر 1»

هنأ الفنان محمد رمضان جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك، ناصحًا إياهم بالحفاظ على سلامتهم في هذه الفترة.ونشر "رمضان" صورة له وهو يرتدي الكمامة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب معلقًا عليها: "كل سنة وأنتم طيبون عيد أضحى مبارك، حافظ على نفسك وخليك عارف إن سلامتك هي اللي نمبر وان".