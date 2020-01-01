السنغال: 145 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 145 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الإذاعة السنغالية، نقلًا عن بيان لوزارة الصحة، أنه وبعد إجراء 1547 فحصًا، تم تسجيل 145 إصابة مؤكدة، وهو ما يمثل نسبة 9.3%.وأضاف البيان أن 70% من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الشفاء إلى 6725.ووصل إجمالي الوفيات إلى 200 شخص، في حين يتابع 3176 من المصابين علاجهم في المستشفيات.