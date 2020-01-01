«أوقاف بورسعيد»: الضحية كلها لله ولا يجوز بيع جلودها

أكد الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف في بورسعيد، أنه لا يجوز بيع لحوم أو جلود الأضحية ولا أجزاء منها لأنها كلها لله، وعلى من يضحي تقربًا لله ألا يتكسب من أضحيته.وقال وكيل الوزارة إنه لا يجوز للمضحي تركها للجزار كجزء من أجره، كما يفعل البعض لتخفيض تكلفة الذبح، موضحًا أن التبرع بها لصالح الفقراء أفضل.من ناحيتها، أكدت بعض الجمعيات الأهلية، عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تقبل التبرع بجلود الأضاحي لصالح الفقراء من خلال مقارها، معلنة عن أرقام هواتف محمولة يمكن للمضحي الاتصال بها ليقوم الشباب المتطوع باستلام الجلود من مكان الذبح، والذي من المقرر أن يكون بالمجزر الآلى جنوب محافظة بورسعيد.