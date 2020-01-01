أسعار النفط الأمريكي وخام برنت تخسر 5%

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في أعقاب تدهور مماثل للأسواق، على خلفية تزايد الإصابات بـ"كوفيد- 19" الذي يهدد الطلب العالمي للنفط، فيما يفترض أن يرتفع عرض منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارًا من 1 أغسطس.ونحو الساعة 14:25 ت غ، سجل سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم سبتمبر انخفاضًا بنسبة 4,34% عن سعر الإغلاق الأربعاء ليبلغ 41,83 دولار في لندن، بعدما كان تراجع لفترة قصيرة حتى 41,38 دولار.وفي نيويورك، خسر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4,99%، ليبلغ 39,21 دولار، بعدما كان تراجع حتى 38,72 دولار.