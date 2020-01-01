خصم 10% لحاملي البطاقات التموينية ضمن مبادرة «ما يغلاش عليك»

قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يمكن تقسيط مشتريات المنتجات، ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "مايغلاش عليك".وأضاف أحمد سمير، خلال لقائه ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الهدف من المبادرة هو التخفيف على المستهلك، حيث تتضمن عددا من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها لـ20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.وأشار إلى أنه يمكن التقسيط من خلال البنوك أو عن طريق شركات التقسيط، بفوائد مخفضة وبدون مصاريف إدارية، معقبا: "كل هذه الإجراءات تسهم فى زيادة إنتاجية المصانع".وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن عنصر الحوكمة، والرقابة، والتأكد من المساواة والشفافية والمسائلة حال وجود خطأ في المنظومة.