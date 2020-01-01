حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الخميس، سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46156 طن تشمل: 15462 طن يوريا و9170 طن رمل و17924 طن فوسفات و3300 طن زيت طعام و100 طن مولاس و200 طن كسب صويا.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29786 طن تشمل: 4883 طن حديد و9214 طن كسب صويا و3500 طن ذرة و12189 طن قمح.بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1046 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة وفواكه مجمدة) وخضروات (خضار وبطاطس) وحاصلات زراعية (بردقوش وثوم وبصل وبرسيم وأرز) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن وأسبانيا وأمريكا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 431 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1589 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 37054 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14417 طنا.كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكفر الشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4478 شاحنة منها 304 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 14069 من البضائع العامة.