رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حركة تداول السفن بميناء دمياط

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:52 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
طباعة
استقبل ميناء دمياط، اليوم الخميس، سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46156 طن تشمل: 15462 طن يوريا و9170 طن رمل و17924 طن فوسفات و3300 طن زيت طعام و100 طن مولاس و200 طن كسب صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29786 طن تشمل: 4883 طن حديد و9214 طن كسب صويا و3500 طن ذرة و12189 طن قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1046 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة وفواكه مجمدة) وخضروات (خضار وبطاطس) وحاصلات زراعية (بردقوش وثوم وبصل وبرسيم وأرز) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن وأسبانيا وأمريكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 431 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1589 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 37054 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14417 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكفر الشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4478 شاحنة منها 304 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 14069 من البضائع العامة.

موضوعات متعلقة

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الحكومة تنفي زيادة أسعار «ريمديسيفير» لعلاج كورونا أو طرحه بالأسواق

الصور

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

الأكثر قراءة

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

منوعات

دعاء يوم عرفه لغير الحاج 2020 -1441

الآن.. بطاقات معايدة تهنئة عيد الأضحى المبارك 1441

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2020 للأصدقاء والأحباب

تعاون بحثي بين روسيا وأمريكا حول كورونا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
المزيد

الثقافة

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»

في قصة الأعداء.. تشيخوف يحكي صراع الطبقات

دائرة الفنون العراقية تطلق مهرجانها الأول للصورة الفوتوغرافية

«الانتماء وغرس موهبة المحبة» محاضرة «أونلاين» الليلة