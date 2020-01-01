بورصة لندن تواصل التراجع وتخسر أكثر من 3%

واصلت بورصة لندن تراجعها بعد ظهر الخميس حيث خسرت أكثر من 3%، وذلك بعد صدور نتائج سيئة لمؤشرات وشركات تعكس مدى تدهور الوضع الاقتصادي جراء وباء كوفيد-19.ونحو الساعة 14.20 ت غ، خسر مؤشر "فوتسي-100" 3.30% ليبلغ 5928.65 نقطة.وتراجعت السوق البريطانية الخميس بعد الإعلان عن انخفاض تاريخي بنسبة 32.9% لإجمالي الناتج المحلي الأمريكي في الفصل الثاني من العام.وبرغم أن المستثمرين كانوا ينتظرون هذا التراجع، إلا أن هذا الرقم يعزز المخاوف المرتبطة بإمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي، في وقت تواصل فيه أعداد إصابات الوباء تزايدها في الولايات المتحدة.وجاءت النتائج السيئة للعديد من الشركات لتذكر بأن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي، لا سيما الخسارة الكبيرة لشركة "رويال داتش شل" (بنسبة 6.11%).