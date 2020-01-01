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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
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سياسي

«المهندسين» تضع ضوابط جديدة لتشكيل اللجان العامة

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:43 م
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
محمد جعفر
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صرح المهندس محمد ناصر حسين بدر، أمين صندوق نقابة المهندسين ومقرر اللجنة الرئيسية لاختيار أعضاء اللجان التخصصية بالنقابة، بأن اللجنة استمر انعقادها يوميا حتى ساعات متأخرة من الليل منذ بداية هذا الأسبوع ومنتظر أن تنتهي من عملها وترفع نتائجها للتصديق خلال الأسبوع الثاني من أغسطس وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى أن اللجنة تباشرعملها باستخدام أسلوب تقني متطور غير مسبوق بالنقابة لاختيار أعضاء اللجان وقيادتها.

وقامت الأمانة الفنية للجنة، بعمل كشف حصـر بالمهندسين المتقدمين لعضوية اللجان ومدون بالكشف اسم المهندس وبياناته الشخصية واللجنتين اللاتى اختارهما ومرفق بالكشف السير الذاتية لكل المتقدمين.

كما قامت إدارة نظم المعلومات والحاسب الآلي بالنقابة بمجهود كبير لمساعدة الأمانة الفنية لعمل مستخرجات من الكشف الإجمالي لتحديد كشف خاص لكل لجنة مدون به أسماء المتقدمين للجنة وخانة بنفس الكشف برغبة المتقدم الثانية وخانة أخرى يمكن للجنة الرئيسية التوصية بترشيحة للجنة ثالثة مناسبة لسيرته الذاتية فى حالة زيادة أعداد المتقدمين للجنة محل البحث أو عن اللجنة الخاصة برغبة المتقدم الثانية.

وتم تصميم برنامج ينظم عمل اللجنة الرئيسية، وذلك بأن تقوم اللجنة من خلال شاشة عرض بروجيكتور وجهاز كمبيوتر بأستعراض الكشف الخاص بكل لجنة تخصصية والمتقدمين إليها، وبالضغط على الأسماء طبقًا لمسلسل الكشف الخاص باللجنة تظهر السيرة الذاتية الخاصة بالأسم ويتم استعراضها بواسطة أعضاء اللجنة ويتم تحديد ملائمة السيرة الذاتية لعضويته لهذه اللجنة أو مناسبتها لرغبته الثانيه أو يتم تحويله لإتجاه ثالث (لجنة ثالثة عدم مناسبته للعمل باللجان).

أما عن الزيادة والعجز في كشوف اللجان، يتم فى النهاية المناورة بها طبقًا لما سبق إيضاحه لاستكمال اللجان التى بها عجز من التى بها فائض، والفيصل هو السيرة الذاتية بالإضافة للرغبات.

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