روسيا تطالب أمريكا بالتخلى عن عقوبتها الأحادية ضد فنزويلا

دعا المتحدث باسم الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، اليوم الخميس، واشنطن إلى التخلى عن عقوباتها أحادية الجانب ضد فنزويلا، التي تعوق النشاط الاقتصادي الخارجي لكاركاس.وقال زايتسيف، في تصريحاته: "يجب على واشنطن أن تتخلى تمامًا عن سياستها الخاصة بالقيود الأحادية التي تعوق النشاط الاقتصادي الخارجي لكاراكاس، كما يجب أن تسمح للحكومة الفنزويلية بشراء الأدوية والسلع الأساسية بحرية، فمن خلال ذلك فقط سيتمكن الشعب الفنزويلي من التصدي للوباء بكفاءة".