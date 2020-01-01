داعية: يوم عرفة أكثر يوم تُعتق فيه الرقاب من النار (فيديو)

قال شريف شحاتة، الداعية الإسلامى، إن يوم عرفة له خصوصية عالية جدًا جدًا، لافتًا إلى أنه لا يستحب للحجاج الصيام فى هذا اليوم لأنهم يؤدون مناسك مختلفة ويومهم يكون شاقا جدًا يبدأ منذ مساء اليوم الذى يسبقه، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وخفف عنهم.وأضاف شريف شحاتة، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فضل للعتق من النار والصيام والدعاء، مشيرًا إلى أن خير الدعاء يوم عرفة وهو أكثر يوم يعتق فيه الله الرقاب من النار.وأوضح أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة والسنة الحالية، لافتًا إلى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يحدد وقتا معينا للدعاء في يوم عرفة، قائلا: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة".وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن الصيام مع الدعاء مستحب جدًا، متابعا: "محدش يبخل على نفسه بالدعاء يوم عرفة"، منوهًا بأنه يجب الدعاء للنفس والغير ولا يوجد دعاء معين، ولكن يجب الحديث مع الله ومناجاته مع الدعاء لتعلية الروح.