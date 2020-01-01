وول ستريت: تركيا تعاني بعد معاداة أردوغان جيرانه الإقليميين

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحلم بجعل اسطنبول المركز السياسي والروحي الجديد للشرق الأوسط، ولكن تركيا غير قادرة على هذه الخطوة بسبب موقعها الجغرافي.وتابعت أن موقع تركيا الجغرافي يجعلها مميزة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والبقان والقوقاز والشرق الأوسط، ولكن هذه المركزية تجعلها دولة مكشوفة من كافة الجهات في ظل اعتبار معظم جيرانها لها بأنها دولة معادية.وأضافت أنه في الوقت الحالي، علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وروسيا وإيران ومصر واليونان سيئة بشكل كبير، كما أن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط لا شكل له وتنتشر به الفوضى فهذا الوضع الراهن "ليس حميدًا ولا مستداما" حيث تتصارع الحروب في سوريا واليمن وليبيا مع القليل من الجهود الجادة لصنع السلام.وأشارت إلى أن هذا الوضع بالنسبة لتركيا لن يكون كالجنة ونعيمها كما يحلم أردوغان بل جعل تركيا تعاني من لعنة موقعها الجغرفي ومعاداة جيرانه الإقليميين.وأكدت الصحيفة أن الوضع في الشرق الأوسط أصبح مسموم ولن يستطيع أردوغان تحقيق أي مكاسب به.