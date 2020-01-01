قائمة أفلام عيد الأضحى 2020 كاملة.. قصص أفلام العيد

أفلام عيد الأضحى 2020 كاملة

وبشكل نهائي طرحت شركة نيوسنشري ودلاور، فيلمهم "الغسالة" أمس بـ100 دار عرض سينمائي في جميع محافظات مصر لتنافس بمفردها في هذا الموسم والفيلم تم أقامة عرض خاص لها امس بحضور كافة أبطاله وهو من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد في ثاني يجمعهم بعد نجاح الكير من قبل في فيلم "قصة حب" ويشاركهم البطولة كل من محمود حميدة وشيرين رضا ومحمد سلام وبيومي فؤد وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.وتدور قصته في اطار من الفانتازيا الكوميديا حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات الكوميديه بين أبطال الفيلم.كما بدأت منصة شاهد عرض فيلم "صاحب المقام" لـ يسرا وأسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد وهي تجربة تحدث لأول مرة في مصر والوطن العربي بعرض الفيلم علي المنصات بدلًا من دور العرض السينمائي والفيلم من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.وتقدم الفنانة الكبيرة يسرا دور روح تطارد الفنان أسر ياسين الذي يقدم دور رجل أعمال ثري خاصة ان جد أسر ياسين كان من اولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له في المنام بشكل مستمر وسيكون أسر متزوج من امينة خليل.أما بعد عيد الأضحي مع زيادة نسبة إشغال السينما لـ50% سيتم طرح عدد من الاعمال السينمائية مثل "توأم روحي" لحسن الرداد وامينة خليل وفيلم "زنزانة7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي وفيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة ونانسي صلاح واسلام إبراهيم.