الرئيس السيسى يهنئ ملك البحرين بعيد الأضحى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لتهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك.وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إلى أن الرئيس أعرب عن خالص امتنانه لأخيه العاهل البحريني على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا سيادته للبحرين الشقيقة كل التوفيق والازدهار.