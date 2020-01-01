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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«الصحة العالمية» تقدم عدة نصائح للمواطنين في عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:30 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
غادة موسى
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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مجموعة من النصائح التي ينبغى اتباعها فى عطلة عيد الأضحى، من أجل عدم تفشى وباء كورونا، وخوفا من التعرض لموجة ثانية محتملة، فأوصت بإلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية، واستخدام البدائل الافتراضية مثل التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأنشأت المنظمة قائمة بالإجراءات في حالة عدم إلغاء التجمعات، ليتم اتباعها من أجل التخفيف من مخاطر COVID-19 في احتفالات عيد الأضحى.

نصحت بالإبعاد الجسدي الصارم لمسافة متر واحد على الأقل بين الناس في جميع الأوقات، وإذا كان هذا الإبعاد الجسدي لا يمكن تحقيقه، فإن ارتداء القناع هو السبيل للذهاب، ومع ذلك من المهم اتباع أفضل الممارسات حول كيفية ارتداء الأقنعة وإزالتها والتخلص منها، بالإضافة إلى نظافة اليدين بعد الإزالة.

يُعد تجنب الاتصال الجسدي أمرًا مثاليًا، لذا اقترحوا استخدام "التحية المسموح بها ثقافيا ودينيا مثل التلويح أو الإيماء أو وضع اليد على القلب".

يجب حظر أو تقييد التجمعات في أماكن مثل الأسواق أوالمحلات التجارية وأماكن الترفيه والمساجد بموجب القواعد لتجنب التجمعات.

تقترح منظمة الصحة العالمية أيضًا أن المجموعات عالية الخطورة يجب أن تتجنب أي أحداث أو تجمعات ولا تحضرها، يشمل ذلك الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر أو أي شخص يعاني من حالات طبية موجودة مسبقًا مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة وكبح المناعة والسرطان.

ضع في اعتبارك إقامة الأحداث في الهواء الطلق إن أمكن، وإذا كان في الداخل، فيجب أن يكون هناك تهوية مناسبة وتدفق الهواء، ويجب تقصير طول الحدث للحد من التعرض المحتمل بين الأشخاص الذين لديهم عدد قليل من الحاضرين أثناء ممارسة التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات.

وبالنسبة للأشخاص الذين سيصلون في المسجد، ينصح باستخدام السجادة الخاص بك، تأكد من نظافة المسجد قبل الدخول والحفاظ على مسافة أثناء ممارسة الوضوء إذا كنت ستفعل ذلك في المسجد.

من المعروف أنه خلال العيد، غالبًا ما يوزع الناس اللحم كعمل خيري، عليك التفكير في المسافة الجسدية لتجنب التجمعات المرتبطة بالتوزيع، يجب عليك اختيار فرد واحد من كل أسرة، ويفضل أن يتم التضحية والذبح من خلال وكالات أو خدمات مركزية تلتزم بتدابير السلامة الضرورية.

كما يجب عدم ذبح الحيوانات التي تبدو مريضة عن بعد والتأكد من أن موظفي منشأة الذبح يمارسون أيضًا التباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين، وكذلك آداب السعال المناسبة.

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