كورونا في كندا: الإصابات 117 ألفا و357 والوفيات 8962

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 117 ألفا و357 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس في البلاد بلغ 8962 وقد تعافى 101 ألف و992 من المصابين حتى الآن.وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 26 أسبوعا.