الصين تحث أمريكا على وقف أي اتصالات رسمية أو عسكرية مع تايوان

حثّت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، على التصحيح الفوري لما وصفته بـ"خطأ" الاتصال المباشر مع تايوان، ووقف الاتصالات الرسمية أو العلاقات العسكرية بأي شكل من الأشكال مع منطقة تايوان.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "رن قوه تشيانغ" في المؤتمر الصحفي الشهري اليوم، تعليقا على إرسال الجيش الأمريكي أفرادا إلى منطقة تايوان لتبادل التدريب.وقال تشينغ إن هذه "الممارسة" (الاتصال المباشر بين الجانبين) تنتهك بشكل خطير المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وأشار إلى أن الصين قدمت احتجاجا رسميا للجانب الأمريكي.