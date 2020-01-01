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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح مجزر بورسعيد الآلى استعدادًا لاستقبال الأضاحي

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:26 م
فتح مجزر بورسعيد
فتح مجزر بورسعيد الآلى
بورسعيد:شيماء رشاد
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يستعد المجزر الألي بمنطقة الحظائر بالقابوطي الجديد ببورسعيد لاستقبال أضاحي العيد لذبحها والتخلص من مخلفاتها بشكل آمن خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

يعمل المجزر علي مدار الـ24 ساعة لتلبية متطلبات المواطنين خلال أيام العيد، ويضمن استيعاب أي عدد من الذبائح يتوجه بها المواطنون.

يقدم المجزر خدمة الكشف علي الضحية قبل ذبحها حفاظًا علي أرواح المواطنين، وتتم عملية الذبح والتقطيع في عنابر باستخدام معدات متطورة تسهل علي المواطنين أعمال التقطيع وتقسيم اللحوم لتوزيعها علي المستحقين.

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ الإقليم، تعليمات مشددة لمدير عام مديرية الطب البيطري عاطف عيسى، أمجد يونس مدير المجزر والأطباء المسئولين عن المجازر بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتكثيف أعمال النظافة مع غسيل العنابر بالمطهرات وحسن معاملة المواطنين.

وشدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات منذ فجر أول أيام عيد الأضحي لضمان التخلص الآمن من المخلفات، كذلك منع التجمع والاختلاط لمنع انتشار الوباء.

وفي تصريحات خاصة للدستور، أكد أمجد يونس أن عمل المجزر خلال أيام العيد لا يقتصر علي الذبح بل توفير أكثر من 500 رأس ماشية وذبحها وتوزيعها في منافذ بيع مشروع تسمين وتربية الماشية بسعر مخفض للمواطنين خلال فترة العيد.


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