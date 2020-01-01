«زراعة الغربية» تشدد على إزالة أى مخالفات في إجازة عيد الأضحى

شدد المهندس على عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، على مهندسى حماية الأراضي بالمرور الدائم على الأحواض لرصد أى حالات تعد على الرقعة الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور.وكشف وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن السيد القصير، وزير الزراعة، وجه باستمرار صرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وخلافه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع المزارعين، مع عمل "نوبتجيات" على مستوى المديرية والإدارات الزراعية، علاوة على غرفة عمليات لمتابعة آخر المستجدات، مضيفا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستقوم بتكثيف حملاتها للرقابة على الأسواق ورصد أي تجاوزات تضر المواطنين.وأوضح " عبدالجواد"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالمديرية والإدارات الزراعية التابعة لها لرصد أي شكاوى للمواطنين، ولمنع التعديات وإزالتها في المهد بالتعاون مع الشرطة والوحدات المحلية.