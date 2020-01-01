رامى صبرى يطرح أغنيته «خطيرة» بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

طرح المطرب رامي صبري، اليوم، أغنيته الجديدة "خطيرة" على يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، من كلمات تامر حسين وألحان رامى، وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.وقال المطرب في تصريحات صحفية إن الأغنية تعتمد على ريتم سريع وتحمل عددا من المفاجآت، وأقدمها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، مشير إلي أن "خطيرة" من إنتاج R Music production، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".. وتقول كلماتها: لأ دي خطيرة بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيرة خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين.. جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين."