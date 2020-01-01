أمريكا تسجل 1.4 مليون طلب إعانة بطالة جديدة الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، تسجيل 1.43 مليون طلب إعانة بطالة في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.ويمثل هذا الرقم زيادة بواقع 12 ألف طلب مقارنة بالأسبوع الذي سبق الأسبوع الماضي، كما أنه يعد ثاني زيادة أسبوعية يتم تسجيلها منذ ما يقرب من أربع أشهر من التراجعات، في دلالة على كيفية تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكثير من الولايات على التعافي الاقتصادي.ويعد هذا الأسبوع الـ19 الذي تتجاوز فيه طلبات إعانة البطالة مليون طلب، وهو رقم غير مسبوق قبل تفشي فيروس كورونا، عندما كان من النادر تسجيل طلبات إعانة بطالة أسبوعية أعلى من 100 ألف طلب.وتمثل طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا مقارنة بأسوأ فترات تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوزت الطلبات الأسبوعية 6 مليون طلب في مارس الماضي.