أحمد سعد وحسن شاكوش يتصدران «التريند» بـ «100 حساب»

استطاع الفنان احمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش ان يتصدران قائمة تريند على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعية بالدويتو الجديد "100 حساب" الذى طرحته شركة "مزيكا" أمس على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.حيث احتل المرتبة الثانية في مصر وفي بعض الدول العربية منها ليبيا والإمارات والكويت، أغنية "100 حساب" أحدث مفاجأة فنية، تجمع لأول مرة بين المطرب أحمد سعد والمطرب حسن شاكوش من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى اسلام شيبسى.