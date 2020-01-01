نائب محافظ الإسماعيلية: غرفة عمليات طوال إجازة العيد (فيديو)

قال أحمد عصام، نائب محافظ الاسماعيلية، إنه طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم غلق كافة الحدائق العامة والشواطئ، وتم إصدار قرارا بمنع الذبح خارج المجازر، وتم توجيه رؤساء المدن والأحياء بالمرور على جميع المناطق للتأكد من تنفيذ القرار وتنفيذ الغرامات على المخالفين، وأن هناك فرق فى المحافظة تمر فى المناطق للتصدى لأى مخالفات بناء فى المحافظة، منوهًا بأن غرفة العمليات تعمل لمدة 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.وأضاف نائب محافظ الاسماعيلية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك صلاة للعيد، ولكنه سيتم الالتزام بتكبيرات العيد في المساجد، وسيتم تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح " عصام"، أنه تم تخصيص 63 نقطة للذبح بالمحافظة تحت الإشراف البيطري الكامل، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ، وعمل "نبطشيات" في العيد لتواجد الأطباء البيطريين بهذه النقاط، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية.