استرداد 753 فدان و142 ألف متر إلى أملاك الدولة بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بالمحافظة نجحت خلال تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة،في إزالة 240 حالة تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بمساحة 753 فدان و1 قيراط و9 أسهم، وازالة 665 حالة تعدي بالمباني بمساحة 142 ألف و599 متر مربع، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا خلال شهر يوليو الجاري.وأضاف محافظ قنا أن حملات الإزالة التي تم تنفيذها على كافة أشكال التعديات والمخالفات خلال الفترة من منتصف مارس الماضي وحتى الآن، أسفرت عن إزالة 4038 حال تعدى على الرقعة الزراعية بمساحة 201 فدان و22 قيراط و11 سهم، وازالة 1224 حالة بناء مخالف لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بمساحة 196 الف و858 متر مربع، وازالة 1701 حالة تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمساحة 560 ألف و150 متر مربع، وازالة 533 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1294 فدان و7 قراريط.وأكد "الداودي" في بيان صحفي، علي ان المحافظة ستواصل التصدي بكل شدة لكافة أشكال وصور التعديات، مشددا على رؤساء المدن بعدم التهاون مع أي مخالفات بناء وإزالتها على الفور، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.