149 إصابة جديدة بكورونا فى هونج كونج

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية تشوانغ شوك- كوان- في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "إن الإصابات الجديدة منها 4 حالات وافدة و145 حالة محلية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 3151 حالة".وأضافت كوان: "أنه من بين الـ145 حالة المحلية هناك 84 حالة مرتبطة بحالات مؤكدة سابقة، ومعظمها مجموعات متعلقة بتجمعات أسر وأصدقاء، بينما ما زال مصدر عدوى 61 حالة أخرى غير معروف".يُشار إلى أن هذا اليوم التاسع على التوالي تتجاوز فيه عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في هونج كونج 100 حالة.