بولندا تدرس فرض حجر صحي إجباري للقادمين من بعض الدول

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكى اليوم الخميس، إن بولندا تدرس إعادة فرض حجر صحي إجباري للقادمين من بعض الدول، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في أوروبا.ولم يحدد مورافيسكي الدول التي قد تطلب بولندا من مواطنيها الخضوع للحجر الصحي.وأضاف "نحن نفكر بشأن دول جنوب أوروبا ونحن نحلل الوضع في إسبانيا على وجه الخصوص، بعد تسجيل حالات إصابة كثيرة بفيروس كورونا".وأشار إلى أنه سوف يتم تطبيق الحجر الصحي بحق المقيمين والأجانب على حد سواء.وكانت بولندا قد سمحت بالسفر بدون الخضوع للحجر الصحي لدى العودة لمواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني دول أخرى منذ منتصف يونيو الماضي.وقال مورافيسكي، إن بولندا لا تعتزم حاليا إعادة فرض أي إجراءات لمواجهة فيروس كورونا داخليا، ولكن" في حال تدهور الوضع، سوف يتعين علينا الحد من تفشي فيروس كورونا".