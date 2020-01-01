النمسا تؤكد التزامها بمكافحة الاتجار في البشر

أكدت النمسا، اليوم الخميس، التزامها ببذل أقصى جهد ممكن لوقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها الاتجار في البشر، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي.وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، إن النمسا تساند جهود من يعملون في الخطوط الأمامية لدعم الضحايا وملاحقة تجار البشر، لعدم الإفلات من العقاب.وأشار البيان إلى أن النمسا من أهداف تجار البشر، ونقطة عبور لدول أخرى في غرب أوروبا، لذا فإنها تلعب دورا خاصا ومحوريا في مكافحة هذه الجرائم.من ناحية أخرى تلقت الخارجية النمساوية رسالة شكر اليوم من السفارة الروسية في فيينا لجهودها في استضافة وفد خبراء روسيين ضمن أعمال الحوار الاستراتيجي الأمريكي الروسي في فيينا.