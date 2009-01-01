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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الصين لدى روسيا: بكين مستعدة لمناقشة قضايا الاستقرار النووي

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:25 م
تشانج هان هوي
تشانج هان هوي
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أعلن السفير الصيني لدى روسيا تشانج هان هوي، اليوم الخميس، أن الوقت لم يحن بعد لمشاركة بكين في مفاوضات نزع السلاح النووي، مشيرًا إلى أن الصين مستعدة لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستقرار النووي في إطار الآلية "الخماسية النووية".

وقال السفير الصيني، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لا تعتزم الصين المشاركة في ما تُسمى بـ"المحادثات الثلاثية للحد من التسلح بين الصين والولايات المتحدة وروسيا"، وهذا الموقف واضح ولا يتغير، فالطاقة النووية الصينية ليست على قدم المساواة مع الولايات المتحدة وروسيا، ولم يحن الوقت بعد للصين للمشاركة في مفاوضات نزع السلاح النووي".

وأوضح أن "رفض الصين المشاركة في المفاوضات الثلاثية لا يعني أن بكين ترفض المشاركة في الجهود الدولية لنزع السلاح النووي"، منوهًا بأن "الصين تعمل بنشاط على تعزيز مؤتمر المفاوضات بشأن نزع السلاح وآلية القوى النووية الخمس".

وأكد الدبلوماسي الصيني أن "بكين مستعدة لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي والحد من المخاطر النووية، في إطار آلية القوى النووية الخمس، المتمثلة بالصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة".

ونبّه إلى أنه وفقًا لبكين، فإن الولايات المتحدة - بصفتها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم وأكبر عدد من التجارب النووية - يجب أن تفي بمسؤولياتها تجاه نزع السلاح النووي والاستجابة بنشاط لطلب روسيا بتمديد معاهدة "ستارت–3".

واختتم السفير الصيني بالقول: "وعلى هذا الأساس، ينبغي للولايات المتحدة أن تواصل تخفيض ترسانتها النووية الضخمة، وتهيئة الظروف لمشاركة الدول الأخرى الحائزة على الأسلحة النووية في المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح النووي".

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3" الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة جمهورية الصين الشعبية، لكن الصين قالت إنها لا تبدي اهتماما بمثل تلك المفاوضات.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، يوم 25 يوليو، أن الإدارة الأمريكية تربط مصير معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) بانضمام الصين إلى محادثات الاستقرار الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن معاهدة "ستارت-3" - وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-1) الموقعة يوم 30 يونيو عام 1991 في موسكو - قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة يوم 8 أبريل من العام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت-3" حيز التنفيذ في 5 فبراير عام 2011.

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