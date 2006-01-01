المونيتور: قضية المقاول الهارب بانتظار البت فيها أمام المحكمة الإسبانية

سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على طلب السلطات المصرية اعتقال المقاول الهارب محمد علي المقيم في إسبانيا، حيث كشفت وزارة العدل الإسبانية في 21 يوليو الجاري، أن مصر قدمت طلبًا رسميًا إلى السلطات الإسبانية بتسليم رجل الأعمال المصري المقيم في برشلونة بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال.ووفقا للتقرير الأمريكي الذي نشر اليوم الخميس، فقد قدمت السفارة المصرية طلبًا لتسليم "علي" المقيم في برشلونة منذ عامين، وقضيته في انتظار البت فيها أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.ونقل الموقع الأمريكي عن محققين مصريين قولهم إن محمد علي اختلس ما يصل إلى 135 مليون جنيه مصري في الاحتيال الضريبي و4 ملايين جنيه مصري في غسيل الأموال، وأن التهم مرتبطة بشراء وبيع العقارات والسيارات بين 2006 و2018.يذكر أنه في ديسمبر 2019، حكمت محكمة جنايات القاهرة عليه غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وفرضت غرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري بعد إدانته بالتهرب الضريبي.وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في 14 يوليو أن محمد علي مثل أمام قاضي إسباني في 9 يوليو، ليتم الاستماع إليه في التهرب الضريبي وتهم غسيل الأموال التي وجهتها إليه السلطات المصرية.وقالت الصحيفة إن القاضي أمهله 45 يومًا لتقديم دفاعه القانوني وشرح أسباب عدم إعادته إلى مصر.