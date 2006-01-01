رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المونيتور»:

المونيتور: قضية المقاول الهارب بانتظار البت فيها أمام المحكمة الإسبانية

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:14 م
المقاول الهارب
المقاول الهارب
أبوزيد على
طباعة
سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على طلب السلطات المصرية اعتقال المقاول الهارب محمد علي المقيم في إسبانيا، حيث كشفت وزارة العدل الإسبانية في 21 يوليو الجاري، أن مصر قدمت طلبًا رسميًا إلى السلطات الإسبانية بتسليم رجل الأعمال المصري المقيم في برشلونة بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال.

ووفقا للتقرير الأمريكي الذي نشر اليوم الخميس، فقد قدمت السفارة المصرية طلبًا لتسليم "علي" المقيم في برشلونة منذ عامين، وقضيته في انتظار البت فيها أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.

ونقل الموقع الأمريكي عن محققين مصريين قولهم إن محمد علي اختلس ما يصل إلى 135 مليون جنيه مصري في الاحتيال الضريبي و4 ملايين جنيه مصري في غسيل الأموال، وأن التهم مرتبطة بشراء وبيع العقارات والسيارات بين 2006 و2018.

يذكر أنه في ديسمبر 2019، حكمت محكمة جنايات القاهرة عليه غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وفرضت غرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري بعد إدانته بالتهرب الضريبي.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في 14 يوليو أن محمد علي مثل أمام قاضي إسباني في 9 يوليو، ليتم الاستماع إليه في التهرب الضريبي وتهم غسيل الأموال التي وجهتها إليه السلطات المصرية.

وقالت الصحيفة إن القاضي أمهله 45 يومًا لتقديم دفاعه القانوني وشرح أسباب عدم إعادته إلى مصر.

موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

127 نائبًا تونسيًا صوتوا على سحب الثقة من «الغنوشى»

استمرار الانخفاض.. الصحة: 37 وفاة و409 إصابات جديدة بكورونا

السعودية: جميع الخدمات الطبية متوفرة للحجاج ولا إصابات بكورونا

الصور

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

الأكثر قراءة

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

منوعات

دعاء يوم عرفه لغير الحاج 2020 -1441

الآن.. بطاقات معايدة تهنئة عيد الأضحى المبارك 1441

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2020 للأصدقاء والأحباب

تعاون بحثي بين روسيا وأمريكا حول كورونا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
المزيد

الثقافة

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»

في قصة الأعداء.. تشيخوف يحكي صراع الطبقات

دائرة الفنون العراقية تطلق مهرجانها الأول للصورة الفوتوغرافية

«الانتماء وغرس موهبة المحبة» محاضرة «أونلاين» الليلة