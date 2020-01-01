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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع زعماء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:10 م
السيسي
السيسي
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تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على شعوبهم العربية والإسلامية بالرخاء والرفاهية.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. جاء فيها "أبناء الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأرق التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أدعو المولى العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار".

وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بالمزيد من الخير والأمان والاستقرار.

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