«السياحة» تبحث جذب السوق الياباني خلال الموسم الشتوي المقبل

اجتمع رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بممثلي كبري الشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق الياباني، وذلك لبحث آليات زيادة حركة السياحة الوافدة من اليابان إلى مصر.وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لإعادة استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، واشتراطات استقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والانشطة السياحية، بالاضافة إلى إلقاء الضوء على المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها مرة أخرى للجمهور كمرحلة أولى.كما تم مناقشة عدد من النقاط حول استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الياباني إلى مصر، خاصة وأنه من أحد أهم الأسواق التى تهتم بمنتج السياحة الثقافية والذي تتفرد به مصر، بالإضافة إلى أنه تم عرض بعض المقترحات التي من شأنها الترويج للسياحة المصرية بالسوق الياباني، مثل الاستعانة ببعض الأفلام والمواد الدعائية التي قامت الوزارة بإنتاجها مؤخرا كفيلم "رحلة سائح في مصر" الذي تم إطلاقه في إطار الحملة الدعائية "Same Great Feeling"، وحملة "Experience Egypt" لإطلاقها بالسوق الياباني.وأشار ممثلو الشركات، إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الياباني، موضحين أنه من المقرر أن يتم استعادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من اليابان في شهر أكتوبر القادم.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات بصفة دورية عبر تطبيق "Zoom" مع مجموعات أخرى من أهم كبري شركات السياحة اليابانية، فى إطار التواصل الدائم والتنسيق مع القطاع المهني في اليابان للعمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق إلى مصر، والوقوف على آخر المستجدات التي تحدث بالسوق الياباني.